Слаботочные работы
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Монтаж слаботочных систем
Компания «ТВ Сервис», помимо электромонтажных работ, на дачах, в коттеджах и квартирах, жилых домах также занимается монтажом слаботочных систем. Накопленные знания и опыт позволяют нам оказывать столь широкий спектр услуг.
В настоящее время слаботочные системы присутствуют практически в любом здании и являются неотъемлемой его частью. Слаботочные системы постоянно меняются и усовершенствуются. Возникает вопрос структурирования всех существующих систем в единую систему. СКС (структурированная кабельная система) — это универсальная многофункциональная система, позволяющая объединить множество сетевых информационных сервисов разного назначения, а также обеспечивающая передачу данных различных типов на больших скоростях.
Услуги по монтажу слаботочных систем
Наша компания предоставляет услуги по проектированию, монтажу и установке следующих слаботочных систем:
- охранно-пожарная сигнализация;
- система видеонаблюдения;
- система кабельного телевидения, спутниковое телевидение;
- системы контроля доступа (домофоны, видеодомофоны, шлагбаумы);
- локально-вычислительные системы;
- структурированные кабельные системы;
- телефонные сети;
- Интернет сети.
Этапы выполнения монтажных работ
- Подготовка технического задания, в соответствии с требованиями заказчика.
- Проведение анализа объекта, тестирования и диагностики существующих кабельных сетей.
- Составление технического проекта и его согласование с заказчиком.
- Выполнение монтажных работ, установка оборудования.
- Выполнение пуско-наладочных работ.
- Сдача объекта заказчику и оформление исполнительной документации.
Заказ услуг и получение дополнительной информации
Если Вас заинтересовали наши услуги, то Вы можете получить более подробную информацию по телефону или отправить заявку прямо с сайта. Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Мы всегда готовы к реализации проектов любой сложности. Свою работу, будь то монтаж электрики в загородном доме, в коттедже или же монтаж слаботочных систем, мы выполняем качественно, в соответствии с установленными нормами и стандартами.
Компания «ТВ Сервис» располагает всеми разрешениями и лицензиями на проведение данных работ.
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