Слаботочные работы

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Монтаж слаботочных систем

Монтаж слаботочных систем

Компания «ТВ Сервис», помимо электромонтажных работ, на дачах, в коттеджах и квартирах, жилых домах также занимается монтажом слаботочных систем. Накопленные знания и опыт позволяют нам оказывать столь широкий спектр услуг.

В настоящее время слаботочные системы присутствуют практически в любом здании и являются неотъемлемой его частью. Слаботочные системы постоянно меняются и усовершенствуются. Возникает вопрос структурирования всех существующих систем в единую систему. СКС (структурированная кабельная система) — это универсальная многофункциональная система, позволяющая объединить множество сетевых информационных сервисов разного назначения, а также обеспечивающая передачу данных различных типов на больших скоростях.

Монтаж охранно-пожарной сигнализации

Услуги по монтажу слаботочных систем

Наша компания предоставляет услуги по проектированию, монтажу и установке следующих слаботочных систем:

Кабельные трассы

охранно-пожарная сигнализация;

система видеонаблюдения;

система кабельного телевидения, спутниковое телевидение;

системы контроля доступа (домофоны, видеодомофоны, шлагбаумы);

локально-вычислительные системы;

структурированные кабельные системы;

телефонные сети;

Интернет сети.

Этапы выполнения монтажных работ

Монтаж СКС

Подготовка технического задания, в соответствии с требованиями заказчика. Проведение анализа объекта, тестирования и диагностики существующих кабельных сетей. Составление технического проекта и его согласование с заказчиком. Выполнение монтажных работ, установка оборудования. Выполнение пуско-наладочных работ. Сдача объекта заказчику и оформление исполнительной документации.

Заказ услуг и получение дополнительной информации

Если Вас заинтересовали наши услуги, то Вы можете получить более подробную информацию по телефону или отправить заявку прямо с сайта. Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения

Мы всегда готовы к реализации проектов любой сложности. Свою работу, будь то монтаж электрики в загородном доме, в коттедже или же монтаж слаботочных систем, мы выполняем качественно, в соответствии с установленными нормами и стандартами.

Компания «ТВ Сервис» располагает всеми разрешениями и лицензиями на проведение данных работ.